VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Kadıköy'de sessiz derbi: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Arap Birliği: BMGK kararı, İsrail'in saldırganlığını durdurmak için yeterli değil
Netanyahu, Biden'ın iddialarını yalanladı
Bakan Kacır'dan Çin ziyareti dönüşü önemli açıklama: "Türkiye, yatırımlarla büyüyecek"
Şehit Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
24 Aralık 2023 Pazar 21:59:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 21:59:00

Kadıköy'de sessiz derbi: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Kaynak: TRT Spor

ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray 18. haftada derbi maçta karşı karşıya geldi.

İki takım arasındaki karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 44'e çıkarıp averajla liderliğini sürdürdü. 44 puana yükselen Galatasaray ise Fenerbahçe'nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

İLK YARIDAN NOTLAR

Tamamen dolu tribünler önünde yapılan karşılaşmaya kontrollü başlayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünde takımlar, birbirine oyunda üstünlük kuramadı. Sık sık fauller nedeniyle duran maçta tempo düşük kaldı.

İlk yarının tek ciddi pozisyonu 43. dakikada yaşandı. Galatasaray'ın kısa süre de olsa baskı kurduğu bölümde Kerem Demirbay'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.

Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

49. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında topu kontrol etmekte zorlanan Kerem Demirbay, penaltı noktası gerisinden şut çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada sağ kanattan seri paslaşmalarla gelen Fenerbahçe'de Szymanski ceza sahası yayının sağından sol ayağıyla şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.

70. dakikada Ziyech'in sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Livakovic'te kaldı.

71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan King'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak taraftan oyun alanını terk etti.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Etiketler : Galatasaray Fenerbahçe derbi Süper Lig
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX