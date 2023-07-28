Juventus, UEFA tarafından Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi
Kaynak: IHA
UEFA, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan devi Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden men etti.
Geçtiğimiz sezon mali usulsüzlüklerden dolayı ligde 15 puanı silinen Juventus'a bir kötü haber de UEFA'dan geldi. UEFA, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden men etti ve 20 milyon Euro da para cezası verdi. Bu cezanın ardından Konferans Ligi'ne Juventus'un yerine Fiorentina katılacak.
Öte yandan UEFA, İngiliz ekibi Chelsea'yi de eksik mali bilgi sunduğu için 10 milyon Euro para cezasına çarptırdı.
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