  • BIST
    1092.96
  • Dolar
    7,4927
  • Euro
    8,8261
  • Altın
    464,6620
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FETÖ'nün "izdivaç imamı" Ankara'da yakalandı
2 bin 500 yıllık! Gün ışığına çıkarıldı
İbrahim Kalın: Sorumluları hesap vermeli!
Motorine bir indirim daha
İdlib'te rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
NBA'de Miami Heat finale yükseldi
Bakan Selçuk: Yurt dışındaki 34 bin vatandaşımızla temas kurduk
İbrahim Tatlıses'den dikkat çeken çıkış: Aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım
Adıyaman'da 81 eve karantina kararı
Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangın kontrol altına alındı
Koronavirüse D vitamini takviyesinin yararı var mı?
Türkiye ve KKTC'den Kapalı Maraş için ortak adım! Düğmeye basıldı
Biber kentinde salça telaşı
Yine Esenyurt yine minibüs skandalı! 12 kişi olması gereken minibüsten 33 kişi indi
"Ben Poroşenko değilim, asla ülkemi terk etmeyeceğim"
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!
Doktorlar bile şaşkına döndü! Sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı
Brent petrol fiyatlarında sert düşüş
Sırp Vucic,"büyükelçilik taşıma" kararını Avrupa'da düzeltti: O sayfa açılmadı
Josef de Souza Süper Lig'e geri dönüyor
Afganistan'da bombalı saldırı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı hedef aldılar
Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 900 bini aştı
Meksika, Brezilya ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:39:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 09:39:00

Josef de Souza, Beşiktaş ile anlaştı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Al Ahli ile sözleşmesini sonlandıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile anlaşma aşamasına geldi. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Josef de Souza ile anlaşmaya vardı. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma imzalanacak. Bir süredir oyuncuyla temas halinde olan siyah-beyazlılar, Josef de Souza’nın takımıyla sözleşmesini feshetmesiyle birlikte teklifini yaptı ve oyuncuyla anlaştı. Josef de Souza, Beşiktaş için önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek.

GÖKHAN TÖRE’NİN ELİ KULAĞINDA

Forvet ve kanat transferleri de yapacak olan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre transferini de önümüzdeki günlerde açıklayacak. Kanat transferini Töre ile çözecek olan siyah-beyazlılar, forvet konusunu da en kısa sürede sonuca kavuşturacak. Porto ile yollarını ayıran Aboubakar, Atletico Madrid forması giyen Kalinic ve Porto’da oynayan Ze Luis, Beşiktaş’ın gündemindeki isimler. Porto’dan ayrılan Aboubakar, bonservisi olmadığı için öne çıkıyor. Sakatlık raporları incelenen Aboubakar için son söz yönetim ve Sergen Yalçın’da.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER