Jose Sosa'nın neden tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belli oldu

Jose Sosa'nın neden tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belli oldu

Transfer döneminin en agresif takımı Fenerbahçe, Jose Sosa'yı da kadrosuna kattı. Arjantinli yıldızın neden Sarı-Lacivertlileri tercih ettiği de ortaya çıktı. Trabzonspor ve Estudiantes'in tekliflerini beğenmeyen Sosa, Arap ülkelerinden gelen iyi teklifleri de reddetti. Kariyerini İstanbul'da sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin cazip önerisini kabul etti.



Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından Mame Thiam'ı da kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Jose Sosa transferinde geri sayıma geçti.

Orta sahada yaratıcı bir oyuncu arayışına giren Fenerbahçe, Arjantinli futbolcunun Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali karşısında görüşmeler yapmış ve olumlu sonuç almıştı. Böylece kısa vadede başarı için tecrübeli isimlere yönelen Kadıköy ekibi, 35 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.

EN CAZİP TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Sosa'yı Arap kulüpleri ve ülkesinden Estudiantes Kulübü de istiyordu. Trabzonspor da yeni sözleşme teklifi yaptı. Arjantinli futbolcu, Arap ülkelerinden maddi anlamda iyi teklifler alsa da kariyerini orada sürdürmek istemedi.

Estudiantes'ten gelen öneri ise çok cazip değildi. Oyuncu için hem mali hem de sportif açıdan en iyi teklif sarı-lacivertli takımdan geldi.

KARİYERİNE İSTANBUL’DA DEVAM ETMEK İSTEDİ

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen ve iki senelik sözleşmeye imza atacak olan Jose Sosa, Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro maaş ile 1,5 milyon euro imza parası alacak.

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve Trabzonspor'da kaptanlığa uzanan futbolcunun ligi tanıması da önemli avantajlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.