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Japon taraftarlar, 2022 Dünya Kupası'nda örnek davranışlarıyla takdir topluyor
04 Aralık 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 16:00:00

Japon taraftarlar, 2022 Dünya Kupası'nda örnek davranışlarıyla takdir topluyor

Kaynak: AA

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2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçların ardından tribünlerdeki çöpleri toplayarak kamuoyunun takdirini kazanan Japon taraftarlar, bu davranışın kültürlerinden geldiğini söyledi.

Japonya, Katar'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansın yanı sıra taraftarının ortaya koyduğu örnek davranışla dikkati çekiyor.

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan ve lider olarak son 16 turuna yükselen Uzak Doğu ülkesinin taraftarları, maçların ardından tribünleri temizleyerek tüm dünyaya örnek oluyor.

Turnuvanın sembolü haline gelen Japonlar, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden diğer ülkelerin taraftarlarını da bu davranışı sergilemeye teşvik ediyor.

"BU BİR JAPON KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİ"

2022 Dünya Kupası'nı yerinde takip eden Japon taraftarlardan Satoru Takizawa ile Guji Nabe, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Japonya'nın turnuvada oynadığı müsabakalardan sonra tribündeki çöpleri toplamalarıyla ilgili konuşan Takizawa, "Bu bir Japon kültürü örneği. Bir yeri kullandıktan sonra temizlemek zorundayız. Bu davranışı elbette ülkemizde de yapıyoruz. Çöpleri alıyoruz. Bu kültürel bir şey. Diğer ülkelerin taraftarlarının da aynı davranışı yapmasını isteriz ve bundan dolayı çok mutlu oluruz." dedi.

Çöpleri yanlarında getirdikleri mavi poşetlere koyarak insanlara hem yardımcı hem de örnek olduklarını aktaran Nabe ise, "Bu Japonya'nın bir kültürü. Kirlettiğimiz yerleri temizlemek zorundayız. İnsanlara yardım etmeliyiz. İspanya maçından sonra ben de stadyumu temizledim. Ganalı bazı taraftarların da tribünlerdeki çöpleri topladığını gördüm ve bundan gurur duydum." diye konuştu.

Katar 2022'de adını son 16 turuna yazdıran Japonya'nın performansına ilişkin değerlendirmede de bulunan Satoru Takizawa, "Bu, yerinde takip ettiğim ilk Dünya Kupası. Almanya ve İspanya'yı yenmemiz çılgıncaydı. Buna inanamıyorum. En iyi 8 takım arasında yer almak istiyoruz. Tabii ki Dünya Kupası'nı kazanmamızı çok isterim ama dürüst olmak gerekirse bu çok zor. Brezilya'yı şampiyonluğun en güçlü adayı olarak görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

İspanya maçında elde ettikleri galibiyet karşısında çok heyecanlandığını dile getiren Guji Nabe ise, "Almanya ve İspanya'yı yendik. İnanılmazdı. Dünya Kupası'nda şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : 2022 fifa dünya kupası taraftar çöp toplama japon kültürü
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