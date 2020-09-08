James Rodriguez resmen Everton'da

Everton'ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan James Rodriguez, "Büyük bir tarihi olan ve beni çok iyi tanıyan bir teknik direktörün çalıştırdığı bir kulüpte yer alacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Everton’un Rodriguez için İspanyol ekibe yaklaşık 22 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Real Madrid’in yanı sıra ülkesinin Envigado, Arjantin’in Atletico Banfield, Portekiz’in Porto, Fransa’nın Monaco ve Almanya’nın Bayern Münih takımlarında forma giyen Rodriguez, 76 maçta terlettiği Kolombiya formasıyla 22 gol attı.