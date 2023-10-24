İyi oynadık ama yetmedi; Aslan, Bayern Münih'e kaybetti

RAMS Park'taki maçta Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı temsilcimiz 4 puanda kalırken, Bayern Münih puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray mücadeleye; Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi 11'iyle başladı.

Bayern Münih, 8. dakikada Kingsley Coman'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 28. dakikada penaltı kazandı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Panenka" penaltısıyla topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bavyera ekibi, 73. dakikada Harry Kane'in golüyle 2-1 öne geçti. Bayern, 79'da bir gol daha buldu. Jamal Musiala, skoru 3-1'e getirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Galatasaray, evinde Bayern Münih'e 3-1 kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda oldukça etkili bir performans ortaya koymasına rağmen ikinci yarıda rakibini durdurmayı başaramadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 8. dakikada rakibinin ani atağında Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 geriye düşmesine rağmen baskılı mücadelesine devam etti. Taraftarının muhteşem desteğiyle Bayern Münih'i adeta sahasına hapseden sarı-kırmızılı takımda, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi üst üste önemli pozisyonlara girdi. Icardi'nin 30. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skora denge getiren Galatasaray'ın, tamamen kontrolü elinde bulundurduğu ve birçok pozisyondan yararlanamadığı maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Müsabakada ikinci yarının ilk bölümü de dengeli geçerken, orta sahaya ağırlığını koyarak kontrolü eline alan Bayern Münih, savunmada yetersiz kalan Galatasaray karşısında peş peşe goller buldu. 73. dakikada Harry Kane ve 79. dakikada Jamal Musiala ile skor üreten Alman ekibi, maçı 3-1 kazandı.

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın ardından takımlarına alkışlarla destek verdi.

Grupta ilk mağlubiyeti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk mağlubiyetini yaşadı.

Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise Manchester United'ı mağlup etmişti.

Bayern Münih ise grupta 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 8 Kasım Çarşamba günü yine Bayern Münih ile deplasmanda oynayacak.

23 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray'ın 23 maçlık yenilmezlik serisi, Bayern Münih karşılaşmasında sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a yenildikten sonra Süper Lig'deki son 6 maçını (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazanmıştı.

Galatasaray, bu sezon ise Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca bu sezon resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Avrupa'da 8 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında ise 8 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona'ya mağlup olduğu maçtan sonra bu sezon Avrupa arenasına döndü.

Galatasaray, Bayern Münih maçından önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik, grup aşamasındaki 2 müsabakada ise birer galibiyet ve beraberlik elde etti.

İlk yarıda Bayern Münih kalesine 16 şut çekti

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısında Bayern Münih kalesini adeta şut bombardımanına tuttu.

Sarı-kırmızılı takım, başarılı bir performans sergilediği maçın ilk yarısında rakip kaleye 16 şut gönderdi.

Galatasaray, 2003-2004 sezonundan beri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında Bayern Münih kalesine en fazla şut çeken takım oldu.

Alman ekibi ise ilk yarıda Galatasaray'ın kalesine sadece 3 şut attı.

Icardi'den Panenka penaltısı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Bayern Münih karşısında Panenka penaltısıyla topu filelere gönderdi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle iğne tedavisiyle maça çıkan Arjantinli yıldız futbolcu, ceza sahasında kendisine yapılan müdahale sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçti.

Soğuk kanlılığıyla bilinen Icardi, kritik maçta kullandığı Panenka penaltısıyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı

Icardi gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Bayern Münih karşısında da sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon 3 gol atan Icardi, grup aşamasında da Manchester United'ın ardından Bayern Münih ağlarını havalandırarak bu kulvardaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Arjantinli futbolcusu Süper Lig'de de 10 kez meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 gol atma başarısı gösterdi.

Ayrıca karşılaşmayı 51 bin 792 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.