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04 Kasım 2022 Cuma 14:42:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 14:42:00

İtalya'nın dev derbisi Tivibu'da

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Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, İtalya Serie A maçlarını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. 5 Kasım Cumartesi günü Türkiye Millî Takım oyuncusu Melih Demiral'ın takımı Atalanta ve ligde namağlup olan Napoli'nin liderlik yarışı ekrana geliyor. 6 Kasım Pazar günü başkent derbisinde ise Mourinho'nun Roma'sı ile Sarri'nin Lazio'sunun karşılaşması izleyici ile buluşuyor. Haftanın dev maçları Tivibu üzerinden S Sport'ta naklen yayınlanıyor.

Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile izleyicilerine futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmaya devam ediyor.

İtalya Serie A'nın bütün maçlarını canlı yayınlayan Tivibu, haftanın dev maçlarıyla seyircisini ekranlara kilitliyor. Türkiye Millî Takımı oyuncusu Merih Demiral'lı Atalanta, bir dönem Fenerbahçe forması giyerek adlarından söz ettiren Kim Min-jae ve Eljif Elmas'ın yer aldığı ve ligde namağlup giden Napoli ile oynuyor. Birinci sırada olan Napoli'yi 5 puan gerisinden takip eden Atalanta, liderlik savaşından kopmamak için önemli bir maça çıkıyor. Namağlup unvanını bırakmak istemeyen Spaletti'nin durdurulamayan Napoli'si şampiyonluk yarışını tek başına götürmek istiyor. 6 Kasım Pazar günü Tivibu üzerinden S Sport'ta naklen yayınlanacak maçta ilk düdük saat 20.00'de çalıyor.

İTALYA'DA "DERBY DELLA CAPİTALE" VAKTİ

İtalya'nın başkenti Roma'da hayatı durduran "Derby della Capitale" (Başkent Derbisi) bu hafta sonu Roma'nın evi Stadio Olimpico'da oynanacak. Milan ve Torino derbileri gibi ülkeyi ekranlara kilitleyen karşılaşmada heyecanlı bir maç izleyicileri bekliyor. Roma ile Lazio arasında 1929 yılından beri oynanan Roma derbisindeki galibiyet istatistiklerinde Roma uzun süredir önde yer alıyor. İki tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho ve Maurizio Sarri'nin kozlarını paylaşacağı Roma derbisi, 6 Kasım Pazar 20.00'de S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

JUVENTUS-INTER KARŞILAŞMASI TİVİBU'DA

Önemli müsabakaların oynandığı Serie A'nın bu haftaki bir diğer karşılaşması da Juventus ve Inter arasında gerçekleşiyor. Millî futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği ve ligde 6. sırada bulunan Inter, 7. sıradaki Juventus'a konuk oluyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen iki dev takımın mücadelesi 6 Kasım Pazar akşamı saat 22.45'te S Sport 2'de ekranlara geliyor.

Etiketler : Türk Telekom Roma Derby della Capitale
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