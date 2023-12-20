İstanbulspor'dan açıklama geldi! "Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında dün akşam oynadıkları Trabzonspor maçında gerçekleşen "sahadan çekilme" olayı ve sezon başından bu yana yaşanılanlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın açıklamaları şöyle:

"KARARI BU MAÇTAKİ HAKEM HATASINA BAĞLAMAK OLAYI BASİTE İNDİRGEMEKTİR"

"Sahadan çekilme kararının Trabzonspor ile hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi çekilme kararının başka kulüplerle ilişkilendirmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçtaki hakem hatasına bağlanması olayı basite indirgemektir."

"TFF VE MHK'YE GÜVENİMİZİ KAYBETTİK"

"Tepkilerimizin TFF karşısında göz ardı edilmesi sonrasında dünkü hakem hataları bardağı taşıran son damla olmuştur. Onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla TFF ve MHK'ye güvenimizi kaybettiğimizi kamuoyuna bildiririz"

Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"TRABZONSPOR MAÇINDA OLMASI TESADÜF"

"Bu olayın Trabzonspor maçına rastlaması tesadüftür. Hiçbir Trabzonlu ben de daha çok Trabzonlu değildir. İstanbulspor'un sahibiyiz ve elimizden ne geliyorsa yapıyoruz."

"TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ İLE BUGÜN KONUŞTUM"

TFF'den saat 3'te aradılar. Sayın Büyükekşi ile konuştuk ve sezon başından bu yana ne düşünüyorsam söyledim. Asla arkasından hiçbir şey konuşmadım. Onun yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından söylemedim. Bize daha önce talep etmemize rağmen randevu vermediler. Bugün aradılar ve istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler."

"SONUCU NE OLURSA OLSUN HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

"Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bilmem ne sorun değil. Burada adalet olması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Bir sürü söylenecek şey var. İstanbulspor ile alakalı konuşuyoruz sadece. Takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, bu. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil."

"BİR TEK SPORCULARDAN VE TEKNİK EKİPTEN ÖZÜR DİLERİM"

"Sporcular haklı. Benim burada tek özür dilemem birisi varsa o da sporcularım ve teknik ekibimdir. Onlar bu maçta galip gelmiş gibi primlerini vereceğim."