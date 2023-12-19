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19 Aralık 2023 Salı 21:58:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 21:58:00

İstanbulspor sahadan çekildi! Maç askıya alındı

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İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Takımlar ve maçın hakemleri soyunma odasına gitti. Karşılaşma askıya alındı.

Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında çok ilginç bir an yaşandı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti ve oyunculara soyunma odasına gidin dedi.

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da saha kenarına inerek İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu.

İstanbulspor'da sahada kalan diğer oyuncular da daha soyunma odasına gitti. İstanbulsporlu taraftarlar, bu karar sonrası oyuncuları alkışladı.

İstanbulsporlu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını söyledi.

Daha sonra Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı.

MAÇTA DURUM NEYDİ?

Karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor'un, İstanbulspor karşısında 2-1'lik üstünlüğü bulunuyordu. Trabzonspor'un gollerini 11. dakikada Trezeguet ve 68. dakikada Paul Onuachu attı. İstanbulspor'un tek golü 39. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi.

İstanbulspor'un savunma oyuncusu Simon Deli oynamak için başkanın ayaklarına kapandı.

Not: Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır.

Etiketler : İstanbulspor Trabzonspor maç çekilme
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