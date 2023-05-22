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22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:03:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:03:00

İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Polonyalı hakem Marciniak yönetecek

Kaynak: AA

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Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Etiketler : istanbul uefa şampiyonlar ligi şampiyonlar ligi finali szymon marciniak
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