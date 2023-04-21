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21 Nisan 2023 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 15:30:00

İstanbul'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıkarıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sadece UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.

Talep toplama döneminin 28 Nisan'da tamamlanmasıyla yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 adet bilet satın alabilecek.

Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. kategori 690 avro, 2. kategori 490 avro, 3. kategori 180 avro, 4. kategori 70 avro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 avrodan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

Etiketler : istanbul uefa şampiyonlar ligi bilet satış
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