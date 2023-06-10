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10 Haziran 2023 Cumartesi 23:58:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 23:58:00

İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.

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İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.

İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Etiketler : inter machester city şampiyonlar ligi
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