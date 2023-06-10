10 Haziran 2023 Cumartesi 23:58:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 23:58:00
İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.
İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.
İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.