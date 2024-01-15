İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

SAGİV JEHEZKEL SINIR DIŞI EDİLDİ



Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra terör devleti İsrail'i destekleyen gol sevinci yapan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi.