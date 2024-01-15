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15 Ocak 2024 Pazartesi 13:23:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 13:23:00

İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi

Kaynak: AA-TRT Spor

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Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra terör devleti İsrail'i destekleyen gol sevinci yapan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

SAGİV JEHEZKEL SINIR DIŞI EDİLDİ

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra terör devleti İsrail'i destekleyen gol sevinci yapan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi.

Etiketler : başakşehir futbol kulübü israilli futbolcu eden karzev soruşturma
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