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23 Eylül 2020 Çarşamba 12:20:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 12:25:00

İspanyollar duyurdu: Kalinic Beşiktaş'ta

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İspanya basını, Nikola Kalinic'in Beşiktaş'a transferi konusunda "Anlaşma bitti. Atletico Madrid oyuncunun transferini kapattı.” başlığıyla Hırvat golcünün Beşiktaş'a transferinin gerçekleştiğini iddia etti.

Uzun süredir Beşiktaş’ın gündeminde olan Hırvat golcü Nikola Kalinc konusunda, İspanya’dan Beşiktaş taraftarına müjde geldi.

"www.fourfourtwo.es", “Anlaşma bitti. Atletico oyuncunun transferini kapattı.” başlığıyla verdiği haberin detaylarında şu bilgileri paylaştı: “Atletico Madrid, Beşiktaş’ta forma giyecek forvet Nikola Kalinic’in transferini tamamlamaya çok yakın. İstanbul’da görüşen taraflar kesin anlaşmaya vardı. Beşiktaş’a ‘Evet’ diyen ve Atletico’ya veda eden Kalinic 2 yıllık imza atacak. Geçen sezon İtalyan ekibi Roma’ya kiralanan Nikola Kalinic’e, Diego Simeone bu yaz Atletico Madrid’de kendisine yer olmadığını söyledi. Atletico Madrid’in hedefi onu 2 milyon euro karşılığında satmaktı ancak ücretini Beşiktaş’ın ödemesi şartıyla, bedelsiz bırakmaya da razı oldu.”

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