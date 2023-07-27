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İspanyol orta saha oyuncusu David Silva, futbolu bıraktığını açıkladı
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27 Temmuz 2023 Perşembe 16:47:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 16:47:00

İspanyol orta saha oyuncusu David Silva, futbolu bıraktığını açıkladı

Kaynak: AA

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İspanyol orta saha oyuncusu David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silva, "Teşekkürler futbol." ifadesini kullandı.

Kariyerinin zirvesinde olduğu 2010'da dönemde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Valencia'dan transfer ettiği Silva, İngiliz ekibinde 436 maçta 77 gol atarken, 4 Premier Lig ve 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, 2020 yılında Manchester City ile sözleşmesi sona eren David Silva'yı kadrosuna katarken, İspanyol yıldız futbola da bu kulüpte veda etti.

Etiketler : David Silva İspanyol orta saha oyuncusu ispanya
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