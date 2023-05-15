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15 Mayıs 2023 Pazartesi 00:23:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 00:23:00

İspanya'da şampiyon Barcelona

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İspanya La Liga'nın 34. haftasında Luis Garcia'nın ekibi Espanyol ile Xavi Hernandez'in yönetimindeki Barcelona ile karşılaştı.

La Liga'nın 34. haftasında lider Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geldi. Katalan ekibi maçı 4-2'lik skorla kazandı ve sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 4-2 kazandı ve bitime 4 hafta kala La Liga'da şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona'ya şampiyonluğu getiren golleri 11 ve 40. dakikalarda Robert Lewandowski, 20. dakikada Alejandro Balde ve 53. dakikada Jules Kounde kaydetti. Ev sahibi Espanyol'un gollerini ise 73. dakikada Javier Puado ve 90+2'de Joselu kaydetti.

27. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Bu sonuçla birlikte ligde 85 puana ulaşarak en yakın takipçisi Real Madrid'in 14 puan önüne geçen Barcelona, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi. Toplamda 27. La Liga şampiyonluğuna ulaşan Barcelona 3 sezonluk aranın ardından yeniden mutlu sona ulaşmış oldu.

Ayrıca Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez de İspanyol ekibiyle birlikte ilk lig şampiyonluğunu elde etmiş oldu

Etiketler : İspanya maç Luis Garcia
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