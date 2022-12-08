08 Aralık 2022 Perşembe 15:35:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 15:35:00
İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi
Kaynak: AA
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2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı.
İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018'den bu yana milli takımın başında bulunan 52 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.
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