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İşgalcilerin propagandasını yaptı! Skandal olay sonrası kadro dışı kaldı
14 Ocak 2024 Pazar 19:56:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 19:56:00

İşgalcilerin propagandasını yaptı! Skandal olay sonrası kadro dışı kaldı

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Antalyaspor forması giyen Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra işgalci İsrail'in propagandasını yapmıştı. Antalyaspor yönetim kurulu, oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde;

"Attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

İSRAİL PROPAGANDASI YAPMIŞTI

Bileğine davut yıldızı çizen Jehezkel gol sonrası kameralara bileğini göstererek İsrail propagandası yaptı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Jehezkel'in bu sevinci sonrası futbolseverler bu davranışın kabul edilemez olduğunu ifade ederek İsrailli oyuncunun Türkiye'den gönderilmesini istedi.

Etiketler : Antalyaspor Jehezkel İsrail propagandası
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