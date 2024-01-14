İşgalcilerin propagandasını yaptı! Skandal olay sonrası kadro dışı kaldı

Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde;

"Attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

İSRAİL PROPAGANDASI YAPMIŞTI

Bileğine davut yıldızı çizen Jehezkel gol sonrası kameralara bileğini göstererek İsrail propagandası yaptı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Jehezkel'in bu sevinci sonrası futbolseverler bu davranışın kabul edilemez olduğunu ifade ederek İsrailli oyuncunun Türkiye'den gönderilmesini istedi.