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10 Mart 2022 Perşembe 13:36:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 13:36:00

İngiltere, Rus Abramovich'in mal varlığını dondurdu, Chelsea'nin satışı askıya alındı

Kaynak: AA

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İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı.

İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in, varlıklarının dondurulduğu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyuruldu.

    Yapılan açıklamada, "Abramovich, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel'de hisse sahibi ve Chelsea FC'nin sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft'in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom'a 9,87 milyar sterline sattı. Net değeri tahmini olarak 9,4 milyar sterlin. 1990'larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri." bilgisi verildi.

    Yapılan açıklamalara göre, Chelsea'nin futbolcu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetlerinin de önüne geçilmiş olundu.

    Açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırısını destekleyenler için güvenli liman olamaz. Bugünkü yaptırımlar, Birleşik Krallık'ın Ukrayna halkına verdiği sarsılmaz desteğin son adımıdır. Sivillerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına ve egemen müttefiklerin yasadışı işgaline olanak sağlayanların peşine düşerken acımasız olacağız." ifadelerini kullandı.

    Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmişti. Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

    Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2005'te Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. "Maviler", Abramovich döneminde beşer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası ile ikişer defa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

    Etiketler : Chelsea Abramovich dönemi Premier Lig
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