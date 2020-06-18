İngiltere Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Premier Lig'den yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü uygulanan bin 541 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Protokoller gereği testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalıyor.

Premier Lig, koronavirüs nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından dün oynanan maçlarla başladı. Ligdeki oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.