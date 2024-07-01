Gündoğan'dan Lamine Yamal açıklaması

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01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:27:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:27:00

İlkay Gündoğan açıkladı: Lamine Yamal'ın dünya futbolunun zirvesine çıkmasını istiyorum...

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Barcelona'nın yıldız futbolcularından olan İlkay Gündoğan; Lamine Yamal, Barcelona ve Almanya ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ayrıca İlkay Gündoğan, Lamine Yamal'ı dünya futbolunun zirvesinde görmek istediğini belirtti. İşte detaylar…

Barcelona'da forma giyen Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Alman basınına; Almanya, Lamine Yamal ve Barcelona ile ilgili bazı açıklamalar yaptı.

İLKAY GÜNDOĞAN: ''TAKIMIN KAPTANI OLMAYI SEVİYORUM''

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı hakkında, ''Takımın kaptanı olmayı seviyorum ve eğer koç bana, ''Bak Gündo, bunu yanlış yaptın'' derse bunu takdir ederim çünkü kendimi geliştirmek istiyorum. Takım arkadaşlarımın önünde olursa daha da iyi olur. Hepimizin görmemiz gerekeni görebilirler.'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca İlkay Gündoğan konuşmasının devamında, ''Kendimi çok hoşgörülü buluyorum. Hepimiz farklıyız ve bunu seviyorum. Herkesin benim gibi düşünmesi gerektiğini söylemiyorum çünkü ben mükemmel değilim. Ama dürüst olmazsanız ilerleyemezsiniz.'' dedi.

İHTİYAÇ DUYULAN HER YERDE OYNADIM

Barcelona'daki pozisyonu hakkında açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, ''Barcelona'da bana ihtiyaç duyulan her yerde oynadım, bu yüzden durum biraz kaotikti, birçok pozisyon değişikliği oldu. Sürekli uyum sağlamak zorunda kaldım. Bazen iyi oynamak aynı zamanda hangi pozisyonda oynadığınızı, etrafınızda kimin oynadığını bilmek anlamına da geliyor ve rahat hissediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Barcelona'nın yıldız futbolcuları arasında gösterilebilen İlkay Gündoğan, ''Milli takımda takım arkadaşlarımla birlikte sahada ve pozisyonumda kendimi çok rahat hissediyorum.'' dedi.

LAMİNE YAMAL AÇIKLAMASI

İlkay Gündoğan, Barcolana'daki takım arkadaşı Lamine Yamal ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. İlkay Gündoğan açıklamalarında, ''Lamine henüz 16 yaşında. Bu çılgınlık. Oynadığı özgüvenli oyun bunu normal gösteriyor. Tüm yıl boyunca en yüksek seviyede oynamak ve EURO'ya ulaşmak, kilit oyuncu olmak kolay değil. Lamine Yamal'ın sağlıklı kalmasını ve dünya futbolunun zirvesine çıkmasını istiyorum çünkü onda bu potansiyel var.' dedi.

Etiketler : ilkay gündoğan lamine yamal barcelona
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