Abdülkerim Bardakcı transferi için beklenen açıklama

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16 Haziran 2022 Perşembe 14:01:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 14:01:00

İlhan Palut'tan Abdülkerim Bardakçı açıklaması

Kaynak: aksam.com.tr

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Konyaspor'un yıldızı Abdülkerim Bardakcı transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İlhan Palut, Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'a yaptığı açıklamada Abdülkerim Bardakcı için net ifadeler kullandı.

Konyaspor'da gündem Abdülkerim Bardakcı... Anadolu ekibinin teknik direktörü İlhan Palut, Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'a yaptığı açıklamda, Abdülkerim için takımda kalması yönünde rapor sunduğunu belirtti. Ancak Palut, her halükarda A ve B planlarının hazır olduğunu da ekledi.

İLHAN PALUT'TAN ABDÜLKERİM BARDAKCI AÇIKLAMASI

Süper Lig'de uzun süre şampiyonluk yarışında olan ve ligi 3. bitirerek Avrupa bileti alan Konyaspor'un başarılı hocası İlhan Palut, transfer sürecine dair önemli sözler söyledi. Palut yaptığı açıklamada, "Yönetime Abdülkerim Barcakcı'nın takımda kalmasını istediğimi söyledim. Kim istemez bu oyuncuyla devam etmeyi? Oyuncuların da bir kariyer planlaması vardır, onların da amaçları hedefleri var. Yönetimin transfer görüşmeleri olduğunu biliyorum. İlhan Palut açısından iki plan var. Bir Abdülkerim'li plan bir de Abdülkerim'siz plan var. Ben de taraftarlar gibi süreci takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABDÜLKERİM İÇİN TRANSFER SAVAŞI

Gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına giren Abdülkerim Bardakcı, sezona adeta damga vurdu. Lig devam ederken 4 Büyüklerle adı anılmaya başlayan Abdülkerim için sezonun sona ermesinin ardından adeta transfer savaşları başladı. Şimdi gözler Konyaspor yönetiminde.

AMIR HADZIAHMETOVIC, İLHAN PALUT İLE BAMBAŞKA

Takımın başına geçtikten sonra bambaşka bir Konyaspor izlettiren İlhan Palut ile birlikte bireysel olarak oyuncu performansları da zirveye ulaştı. Bu oyunculardan biri de Amir Hadziahmetovic. Amir'in son 1.5 yılda performansında tavan yaptığını belirten Palut, bunun sebebinin sistem olduğunu belirtti.

İlhan Palut kendisinden önce geride bekleyen, kompakt, atak sayısında oldukça kısır bir Konyaspor olduğunu belirtirken, kendilerinin bu verileri tam tersine çevirdiğinden bahsetti.

Bu durumun futbolcuların bireysel performanslarını artırdığını belirten başarılı hoca, Amir Hadziahmetovic'in bu isimlerin başında geldiğini söyledi ve 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu olduğunu belirtti.

Etiketler : Abdülkerim Bardakcı İlhan Palut Mehmet Ayan
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