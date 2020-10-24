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24 Ekim 2020 Cumartesi 10:10:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 10:10:00

İlhan Palut: Artık kazanmaya ihtiyacımız var

Kaynak: AA

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Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, 'Artık kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacımız var.' dedi.

İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, karşılaşmaya başladıkları ilk 11'le topa sahip olan ve iyi pas yapan bir takım düşüncesini sahaya yansıtmak istediklerini kaydetti.

Ancak yaptıkları erken top kayıplarının organize olmalarını engellediğini belirten Palut, şunları kaydetti:

"İlk yarıda rakibimizin de bizim de pozisyonlarımız oldu ama genel anlamda rakibimizin topa daha hakim olduğu bir devre oynandı. İkinci yarıda ise takımımızın dinamizmi arttı özellikle son yarım saat geçiş atakları adına çok elverişli alanlar doğdu. Burada bazen son pas bazen de son vuruş kalitesi anlamında sonuca varamadık ve karşılaşma berabere sona erdi. Artık kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacımız var, çok çalışarak bir sonraki maçımızda bunu başarmak istiyoruz."

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