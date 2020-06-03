ABD'nin Minneapolis kentinde polisin nefessiz bırakarak öldürdüğü George Floyd'un ardından başlayan protestolar bugün 8. gününde.

Galatasaray formasıyla protestolara katılan Gaziantepli yüksek lisans öğrencisi Mete Özmen ilgi odağı oldu.

Ezilenlere destek olmak için protestolara katıldığını söyleyen Özmen, “Koronavirüsten çekinmiyorum. Koronavirüs ile ilgili bir yorumum yok ben hiçbir zaman çekinmedim” dedi.

'GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASI'

Galatasaray'ın bir dünya markası olduğunu ve görenlerin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini açıklayan Özmen, "Burada herkesin benim nereden geldiğimi ve ne sebeple burada olduğunu anlamalarını istedim. Dışarıdan da destek alıyorlar. Hiçbir şey söylemeden o mesajı vermek istedim. O yüzden Galatasaray formamı giydim. Dünyada herkes Galatasaray'ı biliyor görenler tanıyor. Galatasaray formasıyla eylemciler hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu.