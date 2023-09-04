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04 Eylül 2023 Pazartesi 11:21:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 11:21:00

Iga Swiatek ABD Açık'a veda etti

Kaynak: AA

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek elenirken, tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic çeyrek finale kaldı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda 4. tur maçlarıyla devam edildi.

Tek kadınlarda, 20 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko, turnuvanın son şampiyonu Polonyalı Swiatek'i 3-6, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı ve adını son 8 tenisçi arasına yazdırdı.

6 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, 2009 ve 2014 finalisti Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-3, 3-6 ve 6-1'lik; 10 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova ise Çinli Xinyu Wang'ı 6-3, 5-7 ve 6-1'lik setlerin ardından 2-1'le geçerek çeyrek finale kaldı. Dünya 30 numarası Rumen Sorana Cirstea da 15 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic'i 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Turnuvanın çeyrek finalinde, Ostapenko ile Gauff, Muchova ile Cirstea karşılaşacak.

Djokovic çeyrek finalde

Tek erkeklerde, kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Sırp Djokovic, 2 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından Hırvat Borna Gojo'yu 6-2, 7-5, 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek son 8 tenisçi arasına kaldı.

Turnuvada 3 ABD'li tenisçi, çeyrek finale yükseldi. 9 numaralı seribaşı Taylor Fritz, İsviçreli Dominic Stricker'i 3-0 (7-6, 6-4, 6-4); 10 numaralı seribaşı Frances Tiafoe, Avustralyalı Rinky Hijikata'yı 3-0 (6-4, 6-1, 6-4); Ben Shelton ise 14 numaralı seribaşı Tommy Paul'u 3-1 (6-4, 6-3, 4-6, 6-4) 3-1'le geçti.

Çeyrek finalde, Djokovic ile Fritz, Tiafoe ile Shelton mücadele edecek.

Etiketler : New York ABD Polonyalı Swiatek
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