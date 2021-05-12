Bakan Soylu'dan flaş uyarı

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:24:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:24:00
İçişleri Bakanı Soylu: Süper Lig şampiyonluk kutlamaları tam kapanma döneminden sonra yapılmalı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.