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15 Mayıs 2023 Pazartesi 05:31:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 05:31:00

Hollanda'da şampiyon Feyenoord oldu

Kaynak: AA

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Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 32. haftasında konuk ettiği Go Ahead Eagles'ı 3-0 yenen Feyenoord, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 32. haftasına, en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın 8 puan önünde lider giren Feyenoord, seyircisi önünde Go Ahead Eagles ile karşılaştı.

De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Feyenoord, 15. dakikada Oussama Idrissi ve 15. dakikada Santiago Gimnez'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Maçın 54. dakikasında Igor Paixao ile bir gol daha bulan Feyenoord, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Feyenoord, aldığı bu galibiyetle puanını 79'a yükselterek, bitime 2 hafta kala 71 puanlı PSV'nin önünde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Etiketler : Futbol Ligi Hollanda şampiyon
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