Aslan pes etmedi! Rams Park'ta müthiş geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, A grubu 5. haftasında sahasında Manchester United'ı konuk etti. Nefes kesen maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Temsilcimizin gollerini, 29 ve 62'de Hakim Ziyech ve 71'de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Manchester United'ın golleri ise 11. dakikada Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada McTominay'dan geldi.

Bu sonuçla beraber Galatasaray, rakibiyle arasındaki 1 puanlık farkı korudu. Galatasaray puanını 5 yaparken, Manchester United ise 4 puanda kaldı.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir önceki resmi maça göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 4-0 kazandıkları Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez'den sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, savunmanın solunda oynayan Kazımcan ile sağ açıkta görev verdiği Barış Alper'i yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Sanchez'in yerine sakatlığını atlatan Abdülkerim'i, Kazımcan'ın yerine Angelino'yu, Barış Alper'in yerine ise Ziyech'i oynattı.

NELSSON YİNE YEDEK

Okan Buruk, Davinson Sanchez'in sakatlığında stoperde Kaan Ayhan'ı tercih etti.

Galatasaray'ın geçen sezon şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan Victor Nelsson, Sanchez'in iyi performansının ardından yedeğe düştü. Sarı-kırmızılılar, stoper tandeminde Sanchez-Abdülkerim Bardakcı ikilisiyle mücadele etmeye başladı.

Ligdeki Alanyaspor mücadelesinde Abdülkerim'in sakatlığında Nelsson yerine Kaan Ayhan'ı oynatan Buruk, Sanchez'in yokluğunda yine Nelsson'u tercih etmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 maçta 1 kez ilk 11'de oynayan Nelsson, Süper Lig'de ise son 9 müsabakada sadece 1 kez ilk 11'e girebildi.

KEREM İKİNCİ KEZ YEDEKLERDE

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu Alanyaspor maçının ardından Manchester United karşılaşmasında da yedek oturttu.

Son 2 sezondur takımın en istikrarlı futbolcularından Kerem, dinlenmek istediği için Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymedi. Kerem, Manchester United müsabakasında da yedekler arasında bekledi.

TARAFTARDAN KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarları müsabaka öncesi büyük bir koreografiye imza attı.

Taraftarlar, üç tribünü kapsayan koreografide güney tribününde büyük bir aslan görseli oluşturdu. Görselin altında "Cesaret içinizde kükrüyor" ifadesi yer aldı. Doğu tribününde ise İngilizce "Burası Sami Yen" ve "Cehenneme hoş geldiniz" ifadeleri oluşturuldu.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Son iki sezondur iç saha maçlarında RAMS Park'ı büyük oranda dolduran taraftarlar, Manchester United karşılaşmasında da tribündeki yerlerini aldı.

Seyrantepe'de yaklaşık 50 bin futbolsever karşılaşmayı takip etti.

YAĞMUR ZEMİNİ AĞIRLAŞTIRDI

İstanbul'da 2 gündür etkili olan yağışlı hava RAMS Park'ın zeminini olumsuz etkiledi.

Birkaç gündür süren ve son 2 günde etkisini artıran yağmur nedeniyle zeminde yer yer su birikintileri oluştu. Gün içinde UEFA ve Galatasaray Kulübü yetkililerinin izlediği zeminde zaman zaman topla denemeler yapıldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

11. dakikada Manchester United öne geçti. Bruno Fernandes'in ceza sahası çizgisi üzerinden pasında topla buluşan Garnacho, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

18. dakikada İngiliz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Shaw'un taç çizgisinden pasında topu kontrol eden Bruno Fernandes, ceza sahasına yöneldi. Portekizli oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.

29. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Bruno Fernandes'in müdahalesinin ardından Torreira'nın yerde kalması üzerine hakem Jose Maria Sanchez serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Ziyech, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Manchester United, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

55. dakikada Manchester United üçüncü golü kaydetti. Wan-Bissaka'nın sağdan ortasında McTominay'in ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

62. dakikada Galatasaray farkı tekrar 1'e indirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Ziyech, doğrudan kaleyi düşündü. Altıpasa gelen meşin yuvarlağı sektiren kaleci Onana'nın büyük hatası sonucunda top filelere gitti: 2-3.

71. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Ziyech'in derinlemesine pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, dar açıdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.

85. dakikada Bruno Fernandes'in ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta, top direğe çarparak auta çıktı.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.