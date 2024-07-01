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Adana Demirspor idmanlara başladı
01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:58:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:00:00

Hazırlıklar tam gaz davam ediyor! Adana Demirspor Bolu'da idmanlara başladı

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Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Ayrıca bu kapsamında gerçekleşen Bolu kampı başladı. Öte yandan Adana Demirspor'un kamp çalışmaları, 1 Ağustos'ta tamamlanacak. Detaylar haberimizde…

Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Zira yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Bolu kampı da başladı. Ayrıca Adana Demirspor, 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada devam ettirecek.

SÜPER LİG'DE GEÇEN SEZONU 44 PUANLA TAMAMLADI

Süper Lig'de geçen sezonu 44 puan ile on ikinci sırada tamamlayan Adana Demirspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı. Ayrıca dün yardımcı antrenör Nedim Askeri'nin yönetimindeki ilk idman Bolu'da gerçekleşti.

Adana Demirspor, 22 Temmuz'a kadar Bolu kampana devam edecek. Bunun ardından sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 23 Temmuz'da İtalya'ya geçecek.

NAPOLİ VE BARİ İLE HAZIRLIK MAÇI

Sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde Napoli ve Bari ile hazırlık maçı gerçekleştirecek Adana Demirspor, kamp çalışmalarını 1 Ağustos'ta tamamlayacak. Ardından Adana'ya dönecek.

Etiketler : adana demirspor kamp hazırlık
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