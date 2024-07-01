Adana Demirspor idmanlara başladı

Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Zira yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Bolu kampı da başladı. Ayrıca Adana Demirspor, 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada devam ettirecek.

SÜPER LİG'DE GEÇEN SEZONU 44 PUANLA TAMAMLADI

Süper Lig'de geçen sezonu 44 puan ile on ikinci sırada tamamlayan Adana Demirspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı. Ayrıca dün yardımcı antrenör Nedim Askeri'nin yönetimindeki ilk idman Bolu'da gerçekleşti.

Adana Demirspor, 22 Temmuz'a kadar Bolu kampana devam edecek. Bunun ardından sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 23 Temmuz'da İtalya'ya geçecek.

NAPOLİ VE BARİ İLE HAZIRLIK MAÇI

Sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde Napoli ve Bari ile hazırlık maçı gerçekleştirecek Adana Demirspor, kamp çalışmalarını 1 Ağustos'ta tamamlayacak. Ardından Adana'ya dönecek.