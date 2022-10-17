Hayatla Barış

SADECE FUTBOL BAŞARISI DEĞİL



"Benim mücadelem sadece bir futbol başarısı değil. Hayatla olan bir mücadeleydi" diyen Barış Telli, aralıkta çekimlerine başlanacak olan filmin insanların hedefleri için pozitif etki sağlayacağını söyledi. Telli, şampiyon takımın kadrosunda olsaydı kendisi için 7'nci Dünya Şampiyonluğu olacağını ifade etti.

HAYALLERİMİN PEŞİNDEN KOŞTUM

Barış Telli "Yani bir rekor olacaktı ama altıda kaldım. Ama o heyecanı stadyuma gidip, ülkemi destekleyerek zaten vermiş oldum. Önemli olan zaten bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı okutmaktı" diye konuştu. Telli, 'hayallerinin peşinden giderek dünyaları kazanmış biri olduğunu' söyledi.

Yapımcılığını 4 Story Production'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Can Ulkay, müzik direktörlüğünü ise besteci, piyanist ve aranjör Fahir Atakoğlu yapacak.



ÜÇ AYAKLA KOŞUYORUM

Kendisine inancını hiç kaybetmediğini belirten Telli, "Ayağım yoktu ama koşabilme yeteneğimi geliştirdim. Nasıl oldu? Koltuk değnekleriyle oldu. Onların da avantajı oldu. Çünkü onlar çift ayağıyla koşuyordu. Ben bu sefer üç ayakla koşmaya başladım" dedi.

Futboldaki yeteneğiyle dikkati çeken Barış Telli, hem forma giydiği kulüplerde hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda çok sayıda şampiyonluk, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazandı ve UEFA tarafından da 'Adil Oyun Elçisi' seçildi.

