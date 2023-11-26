Havertz Arsenal'ı zirveye taşıdı
Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, deplasmanda Brentford'u 1-0 mağlup etti.
Mikel Arteta'nın Arsenal'ın başında 200. kez sahaya çıktığı karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golü 89. dakikada Kai Havertz attı.
Bu galibiyetle puanını 30'a çıkaran Arsenal, yeniden liderliğe yükseldi.
Günün bir başka mücadelesinde ise Chelsea, deplasmanda Newcastle United'a 4-1 yenildi.
Ev sahibi takımın gollerini Alexander Isak, Jamaal Lascelles, Joelinton ve Anthony Gordon atarken, Chelsea'nin tek golünü Raheem Sterling kaydetti.