Hatayspor'da koronavirüs testi

24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:32:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:32:00
Hatayspor'da takıma koronavirüs testi yapıldı
Kaynak: AA
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Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor'da, çarşamba günü Giresunspor ile yapacakları maç öncesi futbolcular ve teknik ekibe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ile teknik heyete Giresunspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, takımın 26 Ağustos Çarşamba günü Erzurum'da Giresunspor ile hazırlık maçı yapacağı aktarıldı.
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