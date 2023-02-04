Hatayspor yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Hatayspor yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde 20 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgiyle 20 puan toplayan ve 17'nci sıra bulunan Hatay ekibi, rakibi Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Fatih Karagümrük karşısında uzatmada bulduğu golle 1 puan aldıktan sonra önce sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 ardından da deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1 kaybeden Kasımpaşa, hafta içinde Bitexen Giresunspor'u evinde 5-1 yenerek ligde 4 maç sonra 3 puana uzandı.

Geride kalan 21 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 22 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da, Giresunspor mücadelesinde 2 gol atan Aytaç Kara, sarı kart cezası nedeniyle Hatay deplasmanında forma giyemeyecek. Ceza sınırında bulunan Hajradinovic ve Bahoken ise bu maçta kart görmeleri halinde Fraport TAV Antalyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Hatayspor'da ise 4 isim kart sınırında. Erce Kardeşler, Ribeiro, Onur Ergün ve El Kaabi, Kasımpaşa karşısında kart görmesi durumunda Adana Demirspor deplasmanında oynayamayacak.

İki takımın ligin ilk yarısında oynanan mücadelesini Kasımpaşa, 1-0'lık skorla kazanmıştı.