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25 Eylül 2023 Pazartesi 23:09:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 23:09:00

Hatayspor, geriden gelip puanı kaptı: Hatayspor 3-2 Trabzonspor

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Mersin'de Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaştı. Bordo-mavililer rakibine son dakika golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 3-2 kazandı.

Trabzonspor, 44. dakikada Edin Visca ve 62. dakikada Paul Onuachu ile 2-0 öne geçti. Hatayspor'un golleri 72. dakikada Rigoberto Rivas 88. dakikada Lamkel Ze ve 90+6. dakikada Bashiru'dan geldi.

Trabzonspor'da ilk golü atan Visca'ya asisti yapan isim Onuachu oldu. Nijeryalı golcü, bordo-mavili forma altında iki maçta iki gol, bir asistlik performans sergiledi.

VOLKAN DEMİREL'İN SERİSİ SÜRDÜ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu maçtan önce oyuncu ve teknik direktör olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a rakip olduğu 26 maçı (15 galibiyet, 11 beraberlik) kaybetmemişti. 3-2'lik sonra Demirel'in serisi de devam etti.

Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Hatayspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.

BJELICA DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, son oynadıkları ve 3-0 galip geldikleri Beşiktaş maçının başlangıç 11'inde değişikliğe gitmedi.

Bordo-mavili takım Hatayspor karşısına; Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Visca, Abdülkadir Ömür, Bardhi ve Onuachu ilk 11'iyle çıktı.

Trabzonsuporlu taraftarlar da müsabakaya ilgi gösterirken, kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.

HATAYSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor karşısına; Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Matondo, Aburjania, Strandberg, Bashiru, Rivas ve Lamkel Ze ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Volkan Demirel, geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere tamamladıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'indeki isimlerden Oğuzhan Matur ve Fernandes'i yedeğe çekerken, yerlerine Ghoulam ile Rivas'a forma verdi.

Etiketler : süper lig hatayspor trabzonspor
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