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Hastalığım sürecinde Icardi uyuyamıyordu
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14 Kasım 2023 Salı 07:09:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 07:09:00

Hastalığım sürecinde Icardi uyuyamıyordu

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Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçirdiği rahatsızlığın ardından Icardi'nin uyuyamadığını söyledi.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajerliğini yapan Wanda Nara ülkesinde katıldığı Yıldızlarla Dans programında itiraflarda bulundu. Nara, bir süredir rahatsızlığı olan lösemi hastalığını öğrendiğinde eşi Icardi'nin ilk verdiği tepkiyi anlattı. Nara, "Birlikte 10. yılımızı kutlamadan hemen önce bana hastalık teşhisi konuldu. Sabah 4'te kalktığımda Mauro'yu elinde telefonla tedavi ararken bulduğumu hatırlıyorum. Çıldırmıştı, uyuyamıyordu. Hayat sizi gerçek aşkı göreceğiniz durumlarla karşı karşıya getirir" dedi.

Etiketler : galatasaray icardi nara
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