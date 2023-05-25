VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu
KKTC'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
"Özdağ, göçmenlerin gönderilmesi ile ilgili bakanlık istedi"
Roma'da Mourinho UEFA Avrupa Ligi finaline odaklandı
Londra'da Başbakanlık binasının ön kapısına otomobil çarptı
25 Mayıs 2023 Perşembe 21:47:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 21:47:00

Hamide Kurt Doğangün'den iki madalyalı başlangıç

Kaynak: AA

ABONE OL

Para Atletizm Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcu Hamide Kurt Doğangün, birer altın ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen organizasyon başladı.

Milli sporcu Hamide Kurt Doğangün, organizasyonun ilk gününde 200 metrede birinci, 800 metrede ise üçüncü oldu.

T53 klasmanında iki gün daha yarışacak Hamide Kurt Doğangün, "Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesinde rakiplerimle yarışmak benim için hazırlık oldu. Hedefim Dünya Şampiyonası'nda kürsüyü görmek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Türkiye Hamide Kurt Doğangün Spor Federasyon
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
7 bin kişilik eğlence

7 bin kişilik eğlence
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
Aşka Vuruk

Aşka Vuruk
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Milyonluk sahne

Milyonluk sahne
Gençlere tavsiye verdi

Gençlere tavsiye verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX