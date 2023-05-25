Hamide Kurt Doğangün'den iki madalyalı başlangıç
Kaynak: AA
Para Atletizm Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcu Hamide Kurt Doğangün, birer altın ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen organizasyon başladı.
Milli sporcu Hamide Kurt Doğangün, organizasyonun ilk gününde 200 metrede birinci, 800 metrede ise üçüncü oldu.
T53 klasmanında iki gün daha yarışacak Hamide Kurt Doğangün, "Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesinde rakiplerimle yarışmak benim için hazırlık oldu. Hedefim Dünya Şampiyonası'nda kürsüyü görmek." ifadelerini kullandı.
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