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20 Temmuz 2023 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 12:00:00

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde iddialı

Kaynak: AA

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Halkbank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ergin Kaya, hedeflerinin geçen yıl kapısından döndükleri CEV Şampiyonlar Ligi finalinde yer almak olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kaya ve kulübün başantrenörü Slobodan Kovac, CEV Şampiyonlar Ligi eşleşmelerini değerlendirdi.

C Grubu'nda Almanya'nın Berlin Recycling Volleys, İtalya'nın Gas Sales Bluenergy Piacenza ve Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımlarıyla eşleştiklerini anımsatan Ergin Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yıl da ait olduğumuz yerde, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Birbirinden kıymetli takımlarla gruptan çıkma mücadelesi vereceğiz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ama gruptan lider çıkmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takımımız var, onlara inanıyoruz. Geçen yıl kapısından döndüğümüz finalde yer almak temel hedefimiz."

BAŞANTRENÖR KOVAC: "BU YÜKSEK SEVİYEDE KOLAY RAKİP BULAMAZSINIZ"

Kulübün başantrenörü Slobodan Kovac da grubun zorlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüksek seviyede kolay rakip bulamazsınız. Biz Halkbank takımıyız ve herkesle başa baş oynayacak kaliteye sahibiz. Piacenza'nın iyi ve deneyimli oyuncuları var. Berlin geçen yıl iyi voleybol oynadı. Ancak başantrenörleriyle bazı oyuncular takımdan ayrıldı. Benfica ise iyi oynayan bir ekip. Her zaman Brezilyalı oyunculara güvenerek takımlar oluşturdular. Öncelikli hedefimiz grup etabını ilk sırada tamamlamak olacak."

Etiketler : halkbank erkek voleybol takımı cev şampiyonlar ligi ergin kaya
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