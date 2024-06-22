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22 Haziran 2024 Cumartesi 19:52:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 19:52:00

Halı sahada kadınlar ligi

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Tekirdağ'da farklı meslek ve yaş gruplarından kadınlar, boş zamanlarında stres atmak için halı sahada top koşturuyor.

Kentte bir rehberlik öğretmeni olan Simge Saygılı, kadınların bir araya gelerek futbol oynaması için sosyal medyadan duyuru yaptı.

Saygılı, ilk başlarda sadece öğretmen arkadaşlarını bir araya getirerek halı saha maçlarına başladı. Daha sonra farklı mesleklerden hemcinslerinin de katılması üzerine her hafta halı sahada buluşan kadınlar, hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

Etiketler : halı saha kadınlar stres atma
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