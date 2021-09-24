Hakan Çalhanoğlu krizi Inter'i ikiye böldü! Yıldız oyuncu rest çekti

İtalya Serie A'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sezon başında Milan ile sözleşmesini tamamlayarak ezeli rakip Inter'e transfer olmuştu. İtalya'da büyük ses getiren bu transferin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den aldığı maaş takım içerisinde krize neden oldu. Inter'in Hırvat futbolcusu Marcelo Brozovic Inter'den milli futbolcunun aldığı 5.5 milyon euro maaşı istediğini yönetime iletti.

Hakan Çalhanoğlu krizi büyüyor

Inter'in Hırvat yıldızı Marcelo Brozovic sözleşme görüşmelerinde aldığı maaşa karşılık Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını örnek göstererek 5.5 milyon Euro yıllık ücret talebinde bulundu. Sezon sonunda serbest kalacak Brozovic'in ocak ayında tüm kulüplerle görüşme hakkı doğacağından Inter'de kriz ortamı oluştu. Inter oyuncusunu kaybetmek istemezken Hırvat oyuncunun istekleri yönetimi zor duruma sokuyor.

Hakan Çalhanoğlu: Bu yılın favorisi yine biziz

Inter'e transferi hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Bu sezon şampiyonluk için çok fazla takım savaşacak. Roma ve Napoli lige çok iyi başladı keza Atalanta da çok iyiydi ama geçen yılki şampiyonluğun ardından bu yılın favorisi yine biziz. Inter'e geldim çünkü meydan okumayı seviyorum. Inter beni aradığında şaşırmadım çünkü sahip olduğum yetenekler sayesinde takımsız kalacağımı hiç düşünmedim" diye konuştu.

5 maçta 1 gol 2 asist

Inter'de çıktığı ilk maçında hem gol hem de asist yapan Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başlamıştı. Milli futbolcu çıktığı 5 maçta 1 gol 2 asistlik istatistiğe imza attı.