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13 Mayıs 2021 Perşembe 20:52:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 20:52:00

Güzel oyun, ülkemizde hızla gelişen kadın futbolunu inceliyor

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Spor yorumcusu Evren Göz'ün hazırladığı, Turkcell'in sunduğu Güzel Oyun, “Türkiye'de Kadın Futbolu” serisinin 1. bölümüyle 14 Mayıs Cuma saat 20.00'de 24'te…

Sporun efsane isimleri ve hayat hikayeleri 24'ün marka programı Güzel Oyun'la geri geliyor. Daha önce yayınlanan "Nihat Kahveci", "Hamza Hamzaoğlu" ve "Mehmet Özdilek" bölümleriyle ses getiren Güzel Oyun, bu hafta ''Türkiye'de Kadın Futbolu'' özel bölümüyle, Turkcell sponsorluğunda ekranlarınıza geliyor.

Güzel Oyun, ülkemizde hızla gelişen kadın futbolunu inceliyor. İki bölüm halinde yayınlanacak "Türkiye'de Kadın Futbolu" serisinin 1. bölümünde, A Milli Kadın Futbol takımımızın 2023'te düzenlenecek Dünya Kupası öncesi elemelerdeki son durumu, kadın futboluna artan ilginin detayları ekrana gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar da belgeselde görüşlerini aktaracak. Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nun Antalya'da oynanan final maçlarının tüm heyecanı, özel görüntüler ve röportajlar eşliğinde izleyenlerle buluşacak.

Güzel Oyun'da görüşlerine yer verilecek diğer isimler ise şöyle;

Ahmet Nur Çebi – Beşiktaş Başkanı

Begüm Üresin – A Milli Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü

Hilal Başkol – A Milli Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü

Bahar Özgüvenç – Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü

Başak Gündoğdu – Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı Kaptanı

Yağmur Uraz – Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı Futbolcusu

Zelal Baturay – Fatih Vatan Spor Kulübü Futbolcusu / Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu Gol Kraliçesi

Cansu Nur Kaya – Fatih Vatan Spor Kulübü Futbolcusu / Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu En İyi Oyuncusu

Spor yorumcusu Evren Göz'ün hazırladığı, Turkcell'in sunduğu Güzel Oyun, 'Türkiye'de Kadın Futbolu' serisinin 1. bölümüyle 14 Mayıs Cuma saat 20.00'de 24'te...

Etiketler : yirmidört tv güzel oyun futbol kadın futbolu
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