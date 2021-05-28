  • BIST
    1413.63
  • Dolar
    8,5937
  • Euro
    10,4390
  • Altın
    520,9870
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güzel oyun, ülkemizde hızla gelişen kadın futbolunu incelemeye devam ediyor
Çalışanların beklentilerini karşılayan şirketler, bu dönemin kazananı olacak
"Burası İstanbul'un fethine bir hediyedir"
Bir ilimize daha müjde! Buğday ekilen perden petrol fışkırdı...
İstanbul için umutlandıran açıklama
27 yıllık hayal gerçek oldu: Taksim Camii ibadete açıldı
Başkan Erdoğan'dan "Taksim Camii" paylaşımı: Hayırlı Cumalar
Bıdık kök hücre nakli ile yürüdü
Gül yağının litresi 5-7 bin euro
Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu İbrahim Kalın
Güldürmeye hazırlanıyor
Gizli nikahtan ilk kareler!
Eski aşka ‘Küçük insan' göndermesi
'Adım adım geliyoruz'
Yarım asırlık rüya gerçek oluyor
Annem kanseri yendi
Fazıl Say, detoks kampında
Fenomenlerle rekor geliyor!
İnsanların beynini temizliyorum
İlk yolcuları ünlü
Kaan'ın modası hep aynı
Türk SİHA'larına talip olan ülkeleri yazdılar
Atak'a müthiş özellik
Hazırlıklar başladı! Biden'dan kritik PKK/YPG hamlesi
28 Mayıs 2021 Cuma 14:56:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 15:08:00

Güzel oyun, ülkemizde hızla gelişen kadın futbolunu incelemeye devam ediyor

ABONE OL

Spor yorumcusu Evren Göz'ün hazırladığı, Turkcell'in sunduğu Güzel Oyun, “Türkiye'de Kadın Futbolu” serisinin 2. bölümüyle 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de 24'te…

Sporun efsane isimleri ve hayat hikayeleri 24'ün marka programı Güzel Oyun'la geri geliyor. Daha önce yayınlanan "Nihat Kahveci", "Hamza Hamzaoğlu", "Mehmet Özdilek" ve "Türkiye'de Kadın Futbolu - 1" bölümleriyle ses getiren Güzel Oyun, bu hafta ''Türkiye'de Kadın Futbolu - 2'' özel bölümüyle, Turkcell sponsorluğunda ekranlarınıza geliyor.

Güzel Oyun, ülkemizde hızla gelişen kadın futbolunu inceliyor. İlk bölümü 14 Mayıs'ta yayınlanan "Türkiye'de Kadın Futbolu" serisinin 2. bölümünde, ülkemizde kadın futboluna artan ilginin ayrıntıları, ailelerin bakış açısı ve çok özel insan hikayeleri ekrana gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar da belgeselde görüşlerini aktaracak. Birbirinden değerli konuklarla kadın futboluna dair çok özel görüntüler ve röportajlar izleyiciyle buluşacak.

Güzel Oyun'da görüşlerine yer verilecek diğer isimler ise şöyle;

Ahmet Nur Çebi – Beşiktaş Başkanı

Begüm Üresin – A Milli Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü

Hilal Başkol – A Milli Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü

Bahar Özgüvenç – Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü

Başak Gündoğdu – Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı Kaptanı

Yağmur Uraz – Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı Futbolcusu

Zelal Baturay – Fatih Vatan Spor Kulübü Futbolcusu / Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu Gol Kraliçesi

Cansu Nur Kaya – Fatih Vatan Spor Kulübü Futbolcusu / Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu En İyi Oyuncusu

Spor yorumcusu Evren Göz'ün hazırladığı, Turkcell'in sunduğu Güzel Oyun, 'Türkiye'de Kadın Futbolu' serisinin 2. bölümüyle 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de 24'te...

Etiketler : turkcell kadın futbolu güzel oyun yirmidört tv
Mankenlik için 10 bin adım

Mankenlik için 10 bin adım
Altı bin kilometrelik klip!

Altı bin kilometrelik klip!
Bir gecede nakarat

Bir gecede nakarat
İkinci sezon start aldı

İkinci sezon start aldı
Güldüren haber

Güldüren haber
Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı

Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı
6 bölüm ‘Maraşlı'da

6 bölüm ‘Maraşlı'da
7 ayrı Zeynep

7 ayrı Zeynep
Finali televizyonda!

Finali televizyonda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER