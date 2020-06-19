Göztepeli Leo Schwechlen sözleşmesini tek taraflı feshetti
Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Fransız futbolcusu Leo Schwechlen'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Leo Schwechlen'in kulübe yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı feshettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle hayatın durduğu dönemde ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle Leo Schwechlen sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Süreci yakından takip eden kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."
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