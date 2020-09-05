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05 Eylül 2020 Cumartesi 13:24:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 13:24:00

Göztepe'den Ben Arfa ve Fabri hamlesi

Kaynak: DHA

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Süper Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe'de, Hatem Ben Arfa sesleri yükseliyor. Sarı-kırmızılı kulübe son önerilen isimlerden birisi de Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa. Bu arada Göztepe Yönetimi Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yle de görüşmelerini sürdürüyor.

Süper Lig'de transferde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göztepe'de Hatem Ben Arfa ismi heyecan yarattı. Her sezon birçok Türk kulübü ile adı geçen Fransız oyuncunun Göztepe'ye önerildiği ortaya çıktı. Son olarak İspanya La Liga'da Valladolid forması giyen 33 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermeyen Göztepeli kurmayların bütçenin durumuna göre hareket edeceği ifade edildi.

Teknik direktör İlhan Palut'un ise Ben Arfa transferine hayır demediği ancak son kararı Başkan Mehmet Sepil'in vereceği kaydedildi. Kariyerinde Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, Paris Saint-Germain, Rennes ve Valladolid takımlarında oynayan Ben Arfa, 15 kez de Fransa Milli Takımı'nda forma giydi. Öte yandan, Göztepe'nin Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İspanyol eldivenin transferi bu hafta içinde netlik kazanacak.

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