Göztepe'den Alper Potuk hamlesi! Transferi an meselesi

Süper Lig'de transferde Kocaelisporlu forvet Burak ve Hataysporlu ön libero Kubilay'dan sonra son olarak Yunasistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye ile sözleşme imzalayan Göztepe, art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosundan birçok isimle vedalaşırken şu ana kadar sadece 3 takviye yapan sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'den ayrılan kanat oyuncusu Alper Potuk, Steau Bükreş'ten Sırp stoper Bogdan Planic ve Maribor'un kalecisi Kenan Piric ile anlaşma aşamasına geldiği bildirildi.

Oyunculara teklifini ileten yönetimin bu hafta içinde imza şov yapmayı planladığı ifade edildi. Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut en az 7 transfer daha yapacaklarını açıklamıştı.

Futbol yaşamına Sırbistan'ın Jedinstvo Putevi takımında başlayan 28 yaşındaki Planic, ülkesinde OFK Belgrad, Kızılyıldız ve Vojvodina'da oynadıktan sonra Romanya'nın yolunu tuttu. Steau Bükreş'te 2.5 sezon forma giyen deneyimli savunmacı, geçen sezon 31 resmi maçta forma giydi.

Boşnak kaleci Piric ise Sloboda Tuzla takımında kariyerine start verdi. Zrinjski Mostar'da da oynayan 26 yaşındaki eldiven, Slovenya'da Olimpija Ljubljana ve Maribor'da görev aldı. Piric 2 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nın kalesini korudu.

Eskişehirspor'dan yetişen 29 yaşındaki Alper ise 7 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra bu yaz döneminde sarı-lacivertlilere veda etti. Fenerbahçe'de 152 maçta 12 gol atıp 2014 yılında şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, 15 kez A Milli Takım'da forma giydi.

Göz-Göz, geçen sezonki kadrosundan Beto, Castro, Reis, Serdar Gürler, Wilczek, Jerome, Deniz Kadah, Hüseyin Bulut, Kerem Atakan Kesgin, Borges ve Samed Ali ile yollarını ayırmıştı.