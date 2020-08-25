Göztepe'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Göztepe'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig takımlarından Göztepe ile yeni sözleşme imzalayan bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan futbolcunun ismi açıklanmadı. Göztepe'nin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyon'daki kampına dahil edilmeyen oyuncunun, ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Afyon Kampı'na dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Göztepe son olarak dün akşam saatlerinde, Hırvatistan'ın Gorica takımından Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiraladığını açıklamıştı.