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01 Haziran 2023 Perşembe 14:17:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 14:17:00

Görme engelli milli judocu Zeynep Çelik, olimpiyat altınına odaklandı

Kaynak: AA

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Görme engelli milli judocu Zeynep Çelik, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda zirveye çıkmak istiyor.

Judoya başladığı 2014 yılında Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takıma gitmeyi başaran 27 yaşındaki Çelik, 2015'te Portekiz'de yapılan Avrupa Judo Şampiyonası'nda çıktığı müsabakalarda büyükler kategorisinde üçüncülük elde etti.

Sonraki yıllarda da Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılan Çelik, bu müsabakalardan şampiyonluklar elde ederek, kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 57 kiloda üçüncülük elde eden Çelik, 2022 yılının kasım ayında Azerbaycan'da katıldığı Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak başarısını sürdürdü.

Milli sporcu Zeynep Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli çıtayı yükseltmek için gayret gösterdiğini belirterek, "2017'de Avrupa, 2018'de dünya, 2019'da tekrar Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Azerbaycan'daki şampiyonada da tekrar şampiyon oldum." dedi.

Köylerindeki kız çocuklarına örnek oldu

Spora başladığı zamanlarda birtakım zorluklarla karşılaştığını aktaran Zeynep Çelik, "Ailem her türlü desteği verdi ve okuduktan sonra Ağrı'daki köyümüzde bir sürü kız çocuğu okumaya başladı, herkesin önü açıldı. 4 yaşında babamı kaybettim ve annem bize hem annelik hem de babalık yaparak arkamızda durdu. En büyük zorluk benim için buydu. Görme engelli olduğumdan ilk başlarda okumak zor geldi. Tahtayı görememek, yazıları yazamamak bu büyük problem oluyordu. Erzurum'da okumaya geldim ve engelli okulunda okudum, liseyi burada bitirdim. Öyle zorluklarla karşılaştık ama hamdolsun." diye konuştu.

Bütün bu zorluklara rağmen devletin yanlarında durduğunu anlatan Çelik, "En büyük destekçimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle engellilere gösterdiği ilgiydi. Çünkü biz birtakım problemler yaşıyorduk. Dışarı çıkınca 'kendi başına hareket edebiliyor musun' diyorlardı. Devletimizin verdiği yüksek derecedeki desteklerden dolayı okula başladıktan sonra kendi başımıza kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Paris'te altın madalya almak istiyor

Zeynep Çelik, yeni şampiyonluklar kazanmanın peşinde olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Azmin sonu başarıdır, çalışmadan emek olmadan olmaz. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda olimpiyat üçüncüsü oldum ve şimdi önümüzde Avrupa ve dünya judo şampiyonaları var, oralarda da altın madalya almayı hedefliyorum. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı okutup şampiyonluğu elde etmek istiyorum."

Etiketler : Judoya Zeynep Çelik Recep Tayyip Erdoğan
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