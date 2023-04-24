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Gomis artık Galatasaray forması giymeyecek
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24 Nisan 2023 Pazartesi 00:56:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 00:56:00

Gomis artık Galatasaray forması giymeyecek

Kaynak: AA

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Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığı için Gomis'in sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini açıkladı.

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, sezonun geri kalanında forma giymeyecek.

Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransız golcünün kararını değerlendirdi.

"Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi" diyen Buruk şöyle devam etti: "Santrafor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi. Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi. Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu iletti."

Etiketler : Galatasaray Alanyaspor Barış Alper
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