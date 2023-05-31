Giresunspor'da Serginho kadro dışı bırakıldı
Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'un Brezilyalı futbolcusu Serginho, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
Giresunspor, Brezilyalı futbolcu Serginho'nun yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
"Profesyonel futbolcumuz Sergio Antonio Da Luiz Junior yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır."
Bilgilendirme— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) May 31, 2023
"Profesyonel" futbolcumuz Sérgio Antonio Da Luz Junior yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır.
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