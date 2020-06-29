Fenerbahçe'de iki yıllık imza! Resmen açıklandı

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29 Haziran 2020 Pazartesi 13:12:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 13:17:00

Gherardini 2 yıl daha Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Genel Menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini’yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe Beko’nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından “Yılın Yöneticisi” seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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